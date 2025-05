Mais de 25% dos cidadãos da UE com deficiência enfrentam dificuldades financeiras

PUBLICIDADE

Em 2023, cerca de 25,5% dos cidadãos da UE com 16 anos ou mais com deficiência terão dificuldades em fazer face às despesas. Esta percentagem desceu para 16,2% no caso das pessoas sem deficiência.

De acordo com o Eurostat, a Grécia e a Bulgária foram os dois países da UE com a percentagem mais elevada de pessoas com deficiência pertencentes a agregados familiares que declararam ter dificuldades financeiras.

Em contrapartida, o Luxemburgo (10,5%), a Finlândia (11,2%), os Países Baixos (12%) e a Suécia (16,5%) registaram as percentagens mais baixas.

Estima-se que um em cada quatro adultos na União Europeia sofra de alguma forma de deficiência. Em média, isto aplica-se a 29,2% do total da população feminina, em comparação com 24,3% do total da população masculina.

Percentagem de pessoas com 16 ou mais anos que lutam para fazer face às despesas

As dificuldades financeiras vão para além das despesas quotidianas

As dificuldades financeiras podem também afetar as oportunidades de lazer e descontração.

Mais de 40% das pessoas com deficiência na UE não podiam pagar uma semana de férias por ano, em comparação com 24,2% das pessoas sem qualquer deficiência.

Esta questão era notoriamente mais significativa entre as pessoas com deficiência dos países situados a leste da UE, com a Roménia (73,5%), a Bulgária (70%) e a Hungria (64,7%) a ocuparem as primeiras posições.

O Luxemburgo (16,6%) e a Finlândia (18,7%) registaram os valores mais baixos do bloco.

Compromisso da UE com os direitos das pessoas com deficiência

No início deste mês, a União Europeia reforçou o seu compromisso de assegurar a mobilidade transfronteiriça das pessoas com deficiência através da adoção formal do cartão europeu de deficiente.

Este cartão garantirá a igualdade de acesso a benefícios como tarifas reduzidas, utilização garantida de lugares de estacionamento e acesso prioritário a serviços públicos e privados na Europa.

Embora considerado um passo positivo, o calendário de implementação do cartão europeu de deficiente foi objeto de críticas. Os Estados-Membros terão 30 meses para se adaptarem e 12 meses adicionais para aplicarem as novas regras, o que significa que serão necessários quase três anos e meio para que a política entre plenamente em vigor.