O aumento do custo de vida foi um dos principais fatores que levaram os eleitores às urnas nas eleições de junho para o Parlamento Europeu, com 42% dos votantes a referi-lo como uma questão importante, de acordo com o inquérito do Eurobarómetro.

A situação internacional precária também desempenhou um papel importante na escolha dos candidatos, seguida de perto pelas preocupações com a democracia e o Estado de direito.

Menos de um terço dos eleitores considera a migração como uma questão primordial, com resultados semelhantes para as alterações climáticas.

A igualdade entre homens e mulheres e a digitalização da economia e da sociedade europeias foram os fatores menos influentes, segundo o relatório, com um impacto de apenas 7% e 6% dos eleitores, respetivamente.

As gerações jovens não votam, mas são a favor da UE

Com 51%, a participação nas eleições europeias de 2024 foi maior em comparação com a participação de 2019 de 50,7% e a participação de 2014 de 42,6%.

A participação eleitoral foi mais elevada entre as pessoas com mais de 55 anos (58%), enquanto o grupo etário dos 15-24 anos registou a taxa de abstenção mais elevada, com 64%.

Apesar disso, a maioria dos eleitores mais jovens vê a adesão à UE de forma positiva, com 71% deles a afirmarem que o seu país beneficiou do facto de fazer parte da UE.

Entre os grupos sociais, os desempregados registaram a taxa de abstenção mais elevada (71%), enquanto os gestores apresentaram a maior participação, com 63%.

Falta de confiança e de interesse pela política entre os não votantes

O relatório explica em pormenor as razões subjacentes à abstenção de quase 50% dos eleitores nas eleições europeias. Os principais fatores foram a falta de confiança na política (21%) e uma falta de interesse geral (20%).

Outras razões importantes incluem o facto de estar de férias ou longe de casa (12%) e de estar "demasiado ocupado" ou a trabalhar (12%).