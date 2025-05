De euronews

No domingo, os eleitores moldavos vão escolher o seu próximo presidente. Durante a primeira volta de 20 de outubro, Sandu liderou com 42% dos votos, mas não conseguiu obter uma maioria absoluta, enquanto Stoianoglo, um antigo procurador-geral amigo da Rússia, obteve 26%.

Uma vez que nenhum dos candidatos obteve mais de 50% dos votos, enfrentam uma segunda volta das eleições, vista como uma escolha entre opostos geopolíticos.

No mesmo dia, o país realizou um referendo nacional e os moldavos votaram por uma escassa maioria de 50,35% a favor da adesão à UE. No entanto, o resultado foi ensombrado por alegações de um esquema de compra de votos apoiado por Moscovo.

Após as duas votações de outubro, as autoridades moldavas informaram que um esquema de compra de votos foi orquestrado por Ilan Shor, um oligarca exilado que vive na Rússia. Shor foi condenado à revelia em 2023 por fraude e branqueamento de capitais. Os procuradores alegam que, entre setembro e outubro, cerca de 35,8 milhões de euros foram canalizados para mais de 130 000 eleitores através de um banco russo sujeito a sanções internacionais. Shor negou qualquer envolvimento em atos ilícitos.

"Estas pessoas que vão a Moscovo, o chamado governo no exílio de Ilan Shor, que chegam com grandes somas de dinheiro, são deixadas à solta", disse Ticu, um candidato à corrida presidencial que era considerado uma hipótese remota.

Ticu declarou que era evidente que o processo de votação não seria justo nem democrático e foi o único candidato da primeira volta a apoiar Sandu na segunda volta. Os eleitores da região separatista da Transnístria, que tem uma forte presença militar russa, estão autorizados a votar na Moldávia. Ticu avisou que se as tropas russas se deslocarem para a cidade portuária de Odesa, isso poderá levar à ocupação da Moldávia.

Em Gagauzia, onde o apoio da UE era reduzido, foi detido um médico por alegadamente ter coagido os residentes idosos a votar num candidato específico, tendo a polícia descoberto provas financeiras ligadas a um banco russo sancionado. Os esforços de luta contra a corrupção conduziram a apreensões significativas de dinheiro líquido e a investigações sobre subornos eleitorais envolvendo vários funcionários do Estado.

Ambas as eleições revelaram graves falhas no sistema judicial da Moldávia e suscitaram dúvidas entre as facções pró-Moscovo quanto à legitimidade das eleições. Igor Dodon, um antigo presidente alinhado com a Rússia, rejeitou os resultados do referendo e criticou a liderança de Sandu. Sandu reconheceu que as eleições foram marcadas por fraudes e interferências estrangeiras e avisou que, sem reformas judiciais, o futuro da Moldávia poderia estar em risco.

Sendo um dos países mais pobres da Europa e enfrentando uma inflação elevada, os peritos observam que muitos moldavos poderão sucumbir à corrupção eleitoral por pequenas quantias.

Os observadores da Moldávia alertam para a possibilidade de Moscovo concentrar os seus esforços nas próximas eleições parlamentares de 2025. Com a diminuição do apoio ao Partido de Ação e Solidariedade, pró-ocidental no poder, receia-se que este possa ter dificuldades em manter a sua maioria nas legislativas de 101 lugares.