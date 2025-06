Christian Stocker, do partido de centro-direita ÖVP, toma posse como chanceler da Áustria

PUBLICIDADE

Christian Stocker tomou posse como novo chanceler da Áustria na segunda-feira, chefiando um governo de coligação tripartido formado cinco meses após as eleições do ano passado.

O Partido Popular (ÖVP) de Stocker, de centro-direita, os sociais-democratas (SPÖ), de centro-esquerda, e os liberais Neos chegaram a um acordo na semana passada, depois de a primeira tentativa de coligação ter falhado em janeiro.

Os membros da base do Neos votaram esmagadoramente a favor do acordo de coligação com os dois outros partidos no domingo, eliminando o último obstáculo à tomada de posse dos três partidos.

O líder do SPÖ, Andreas Babler, foi empossado como vice-chanceler.

"As coisas boas vêm para aqueles que esperam", brincou o presidente austríaco Alexander Van der Bellen na cerimónia de tomada de posse do novo governo, referindo-se aos cinco meses que duraram as negociações da coligação - as mais longas da história do país.

Stocker, de 64 anos, nunca fez parte de um governo nacional e o seu nome não constava do boletim de voto quando os austríacos foram às urnas em setembro passado.

Stocker substituiu o antigo chanceler Karl Nehammer, que se demitiu em janeiro, quando as negociações iniciais entre os três partidos fracassaram.

Antigo advogado, Stocker é membro do parlamento austríaco desde 2019 e foi secretário-geral do partido desde setembro de 2022 até substituir Nehammer.

O novo chanceler do país disse que nem sequer esperava ser nomeado líder do ÖVP quando Nehammer se demitiu.

"No dia em que a decisão foi tomada, dirigi-me para Viena de calças de ganga e camisola de gola alta", disse Stocker ao diário austríaco Die Presse.

"Algumas horas depois, tive de pedir que me trouxessem um fato e uma gravata", revelou.

Stocker manifestou o seu empenhamento na União Europeia e é crítico em relação à Rússia - políticas que colidiram com o líder do Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), de extrema-direita, Hebert Kickl, que ficou em primeiro lugar nas eleições com 28% dos votos.

Depois de as negociações de Kickl para formar uma coligação com o ÖVP terem fracassado, o controverso vencedor das eleições mantém-se agora na oposição.

Stocker vai liderar a primeira coligação tripartida do país alpino desde o final da década de 1940.

O acordo de coligação, revelado na semana passada, inclui a introdução de medidas mais rigorosas para os requerentes de asilo, a revisão das leis do arrendamento e a aplicação de cortes nos subsídios planeados.