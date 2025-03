Embora o conceito tenha perdido alguma da sua relevância no final da Guerra Fria, está de novo na ribalta com o regresso de Donald Trump e a guerra na Ucrânia.

Estarão as esferas de influência a regressar à cena internacional?

"A crise prolongada na Ucrânia trouxe de facto o conceito de volta às conversas globais sobre geopolítica e segurança. E, mais recentemente, o regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos acentuou este conceito", diz Iain Ferguson, professor assistente na Escola Superior de Economia (HSE de Moscovo, à Euronews.

Uma esfera de influência refere-se a uma área geográfica que uma potência declarou unilateralmente como seu espaço exclusivo e sobre a qual exerce controlo político, económico e militar.

O conceito foi definido na Conferência de Berlim de 1884-1885, na qual as potências coloniais europeias repartiram a África.

No entanto, o conceito já tinha moldado as relações internacionais muito antes, quando os Estados Unidos adoptaram a Doutrina Monroe em 1823, que condenava qualquer intervenção colonial europeia na América Latina e do Norte.

Catalisador de conflitos

É do interesse da Europa evitar a formação de esferas de influência exclusivas, afirma Sven Biscop, diretor do programa "A Europa no Mundo" do Instituto Egmont.

"A ameaça imediata de uma esfera de influência é o facto de se cortar aos outros o acesso aos recursos e ao comércio. Para a Europa, isto é um problema porque somos uma economia de exportação e temos de importar a maior parte dos nossos recursos", explica o investigador.

Na sua opinião, uma corrida global das grandes potências para criar esferas de influência aumentaria as tensões geopolíticas e poderia desencadear conflitos.

A Rússia, a China e os Estados Unidos estão a tentar ganhar terreno. O presidente dos Estados Unidos ameaçou anexar a Gronelândia e o Canadá, mas trata-se de uma expansão territorial e não de esferas de influência, afirma o investigador.

Por seu lado, "a Rússia está a tentar estabelecer uma esfera de influência exclusiva por meios militares e no estrangeiro", acrescenta.

"A China está a ganhar muita influência no mundo de forma inteligente, mas principalmente através de uma estratégia económica e política. Mas isto só poderia tornar-se uma esfera de influência exclusiva se outros atores, incluindo a União Europeia, abandonassem estes países à China. Mas não é esse o caso", continua Biscop.

Segundo o especialista, o reaparecimento das esferas de influência não está, portanto, a ser observado à escala mundial.

"Muitos países de África, da Ásia e da América Latina tentam manter boas relações com várias grandes potências, incluindo a China, os Estados Unidos e a UE. Por isso, de certa forma, é exatamente o oposto das esferas de influência exclusivas", explica.

Para a UE, o alargamento é uma forma de promover os seus valores. Mas, para Biscop, não é uma esfera de influência.

"É claro que o alargamento aumenta o poder e a influência da União Europeia. Mas o alargamento não cria uma esfera de influência. Se outro Estado aderir à União, faz parte de nós. Deveria haver uma esfera à nossa volta. Não faria parte de nós", explica.

As esferas de influência "estão de volta à conversa geopolítica no século XXI. Mas é muito difícil ver como é que isso se traduz na realidade política concreta no terreno", resume Iain Ferguson.