Os Estados Unidos (EUA) estão a suspender os envios de alguns mísseis de defesa aérea e de outras armas anteriormente prometidas a Kiev, devido à preocupação de que as suas próprias reservas tenham diminuído sobremaneira, afirmaram funcionários norte-americanos.

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Algumas munições foram anteriormente prometidas à Ucrânia durante a administração Biden para apoiar as defesas de Kiev. No entanto, a administração Trump parece ter revisto algumas dessas decisões em virtude de preocupações com os interesses dos EUA.

"Esta decisão foi tomada para colocar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, na sequência de uma revisão do apoio militar da nossa nação e da assistência a outros países em todo o mundo", afirmou a porta-voz adjunta da Casa Branca, Anna Kelly, num comunicado.

"A força das Forças Armadas dos Estados Unidos permanece inquestionável - basta perguntar ao Irão", gracejou Kelly.

A revisão do Pentágono determinou que os stocks de algumas armas anteriormente prometidas eram demasiado baixos, pelo que os carregamentos pendentes de certos produtos não serão enviados, segundo a AP.

O Departamento de Defesa dos EUA não forneceu detalhes sobre as armas específicas que serão retidas.

"As forças armadas americanas nunca estiveram tão prontas e tão capazes", disse o porta-voz principal do Pentágono, Sean Parnell, acrescentando que o grande pacote de redução de impostos e de despesas em curso no Congresso dos EUA "garante que as nossas armas e sistemas de defesa são modernizados para fazer face às ameaças do século XXI para as gerações vindouras".

A suspensão de algumas armas provenientes dos EUA poderá ser um grande golpe para a Ucrânia, uma vez que Moscovo intensificou significativamente os seus ataques aéreos contra a Ucrânia nos últimos tempos, com os ataques de drones e mísseis a tornarem-se mais frequentes e mais intensos.

A Rússia lançou um número recorde de 5.438 drones contra a Ucrânia só durante o mês de junho, de acordo com os dados da Força Aérea ucraniana, ou seja, cerca de um quarto mais do que a anterior barragem de Moscovo de 4.198 lançamentos em março.

A Alemanha pode intervir?

Washington tem insistido repetidamente para que os seus aliados forneçam sistemas de defesa aérea à Ucrânia e contribuam com mais armas.

O chanceler alemão Friedrich Merz disse na terça-feira que a decisão de fornecer mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia continua a ser considerada. No entanto, sublinhou que a Alemanha não se tornará parte na guerra.

"Sempre foi claro que, se fornecermos o Taurus, esta arma não será utilizada pelos soldados alemães, mas pelos ucranianos", disse Merz à imprensa nacional.

O mesmo princípio aplica-se a outros mísseis de cruzeiro já fornecidos à Ucrânia pelo Reino Unido e pela França.

O Taurus é muito semelhante aos mísseis franco-britânicos SCALP e Storm Shadow em termos de alcance, velocidade e carga útil.

A principal diferença reside na conceção da ogiva, uma vez que o Taurus pode ser programado para detonar depois de penetrar em alvos fortificados, como bunkers e instalações reforçadas - a principal razão pela qual Kiev tem solicitado os mísseis de fabrico alemão a Berlim desde o início da invasão em grande escala da Rússia no início de 2022.