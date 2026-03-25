Meloni na Argélia para "reforçar fluxos de gás", após Qatar cortar fornecimento

A primeira-ministra italiana regressou à Argélia para uma segunda visita oficial após a de 2023.

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As conversações com o seu homólogo argelino, Abdelmajid Tebboune**,** centraram-se na defesa dos interesses nacionais e na questão do aprovisionamento energético.

A visita já estava planeada há algum tempo, mas o início da guerra no Golfo Pérsico alargou o âmbito do encontro, especialmente no domínio da energia.

Na terça-feira, a QatarEnergy, a empresa de energia do emirado, suspendeu o fornecimento de gás de "força maior" a Itália e a outros países, devido aos ataques de mísseis iranianos.

Mas o que é que isto significa para as importações de gás de Itália? E qual a importância da visita de Meloni à Argélia neste contexto?

Relações entre a Itália e a Argélia são "muito fortes"

"As relações entre as nossas nações nunca foram tão fortes", disse Meloni numa conferência de imprensa em Argel, na quinta-feira, acrescentando que um dos objetivos era reforçar o fluxo de gás da Argélia para a Itália.

"A viagem não foi organizada ontem, mas já há quase dois meses. Giorgia Meloni foi convidada pelo presidente da República Argelina, durante um telefonema a 3 de fevereiro", disse Aldo Liga, investigador do Observatório do Médio Oriente e Norte de África do Ispi, à Euronews.

De acordo com Liga, as relações entre a Argélia e a Itália são tão sólidas que o nível de comércio aumentou em quase 14% até 2025, como parte do esforço da Itália para melhorar as relações com o continente africano graças ao Plano Mattei.

Argélia não pode substituir o gás que não vem do Qatar

"Apesar de a Argélia ser, de longe, o principal fornecedor de gás a Itália, satisfazendo 31,8% da procura, a Itália tem vindo a importar cada vez menos do país do magrebe: de 2024 a 2025, as importações diminuíram 4, 7%", explicou Liga.

A Argélia não pode aumentar muito mais as suas exportações de gás", continua Liga. "O gás argelino vai para Espanha e Itália, ou seja, há dois fornecedores. Depois, há uma pequena parte de gás natural liquefeito que vai principalmente para França e para a Turquia".

Para Liga, existem também constrangimentos a nível das infraestruturas que, de qualquer forma, impediriam um melhor desempenho. "A Argélia sofre de problemas de infraestruturas há muito tempo, há anos que não investe no setor."

Depois, há uma questão muito mais importante que, segundo o perito, fica em segundo plano. "O consumo interno de gás para os cidadãos argelinos está a crescer fortemente; por conseguinte, não existem todas estas quantidades de gás que podem ser vendidas a outros países".

"A conclusão é que a Argélia não pode substituir o gás que não vem do Qatar."

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Porque é que a falta de gás do Qatar pode não ser um problema?

No entanto, existem alternativas ao gás que já não pode ser importado do Qatar. "Se precisarmos de substituir estes 10% que o Qatar já não pode fornecer, podemos aumentar a chegada de gás natural liquefeito. O nosso principal importador são os Estados Unidos."

Depois, é claro, podemos tentar, na medida do possível, "aumentar o fornecimento da Argélia, mas também encorajar um aumento do Azerbaijão", sugere Liga.

Por último, o perito defende que o que contribui para um quadro que não parece preocupante é a diminuição do consumo de gás pelos italianos. "Precisamos cada vez menos dele, porque a procura de gás em Itália desde 2021 diminuiu 19%", salienta Liga.

"E a outra coisa que é fundamental e nos permite compensar os 10% de que falávamos", conclui, "é que desde o início da guerra na Ucrânia, construímos dois novos regaseificadores em Piombino em Ravenna e isso aumentou muito a nossa capacidade de receber gás natural liquefeito".