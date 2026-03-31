Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Ministro libanês apela a negociações com Israel para evitar catástrofe humanitária

Maria Tadeo, Euronews &amp; Adel Nassar, Ministro da Justiça libanês
Maria Tadeo, Euronews &amp; Adel Nassar, Ministro da Justiça libanês Direitos de autor  Euronews
Direitos de autor Euronews
De Maria Tadeo
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O ministro libanês da Justiça adverte para uma situação "dramática" no país quando Israel lança uma zona-tampão alargada na sua fronteira sul. Nassar apela à diplomacia para evitar uma catástrofe e critica o Hezbolahh por sabotar os esforços diplomáticos ao não depor as armas.

O ministro da Justiça libanês, Adel Nassar, apelou à comunidade internacional para que condene a "ocupação do território libanês" por Israel, numa entrevista à Euronews.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Falando no programa matinal Europe Today, Nassar comentou a ordem do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no domingo, para alargar a operação militar ao longo da fronteira norte de Israel. As autoridades libanesas alertam para o facto de a operação poder levar à tomada de mais terras, descrevendo-a como uma "invasão e ocupação" do seu território.

Os combates intensificaram-se no sul do Líbano desde o início da guerra israelo-americana contra o Irão, com o Hezbollah a disparar rockets contra Israel em resposta aos ataques contra Teerão.

Netanyahu afirmou que o estatuto da fronteira norte de Israel com o Líbano deve mudar "fundamentalmente", com vários ministros israelitas a sugerirem que uma zona tampão poderia ser alargada até ao rio Litani, anexando efetivamente território libanês.

Nassar reconheceu que o Líbano enfrenta riscos internos e externos, referindo-se ao Hezbollah, e descreveu a situação como "dramática".

"A nossa posição é muito difícil porque, por um lado, há os ataques israelitas e, por outro, o Hezbollah está a minar o Estado. De ambos os lados, temos de envidar todos os esforços e tomar decisões irrevogáveis para salvar o Líbano", disse o ministro da Justiça libanês.

No início deste mês, o Líbano proibiu as operações militares do Hezbollah devido à escalada das tensões. Nassar afirmou que o seu governo tem sido claro ao rejeitar a utilização do território libanês como plataforma de lançamento para o Irão ou para os seus representantes contra Israel.

"O Hezbollah está a manter infraestruturas militares, o que é contrário à vontade do governo libanês e à lei. Recusamos que o Líbano esteja a ser utilizado como uma base militar para o Irão", garantiu.

Nassar instou também Israel a responder ao apelo do presidente libanês, Joseph Aoun, para a realização de negociações, alertando para o facto de novas incursões poderem ter um "impacto dramático na população civil", já em risco de deslocação e de subnutrição.

"Estamos perante a deslocação de mais de um milhão de pessoas", afirmou, sublinhando a fragilidade da economia libanesa e os recursos limitados para fazer face a uma crise migratória.

"O que Israel está a impor ao Líbano é dramático e temos de envidar todos os esforços para pôr termo a estes ataques", acrescentou. "Estamos também perante um partido político cujas infraestruturas militares minam a capacidade de resposta diplomática do nosso Estado. Temos de tomar decisões irrevogáveis para salvar o Líbano", acrescentou.

Assista à entrevista na íntegra no Europe Today, a partir das 8h00 CET dos dias úteis, 7h00 em Lisboa, na Euronews e em todas as plataformas. Veja a repetição no YouTube.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

"Isto é uma invasão": o alerta do Líbano sobre as operações israelitas

Uma cidade sem muros na orla marítima de Beirute: deslocação sem horizonte, regresso adiado

Líbano pode ser a próxima Gaza, alerta responsável humanitário da ONU à Euronews