Usar a inteligência artificial para dar vida aos que já morreram

Em 2016, James Vlahos descobriu que o seu pai estava a morrer de cancro de pulmão.

Dolorosamente ciente de que o tempo que tinham juntos estava a acabar, Vlahos tratou de reunir memórias enquanto ainda podia, registando a história de vida do pai, desde memórias de infância até provérbios, músicas e piadas favoritas.

Uma vez transcritas, as gravações preencheram 200 páginas.

"Foi um recurso ótimo, mas inerte, e eu ansiava por algo interativo. Então, passei quase um ano a programar uma réplica de chatbot do meu pai: o 'Dadbot'", disse Vlahos.

Este "Dadbot" foi capaz de reviver as histórias do pai através de mensagens de texto, áudio, imagens e vídeo, criando uma experiência interativa.

Embora esta versão artificial nunca pudesse substituir o verdadeiro pai de Vlahos, deu-lhe um pouco de conforto e uma maneira mais intensa de se lembrar dele, através da inteligência artificial.

Também inspirou Vlahos a lançar HereAfter AI, uma empresa sediada nos EUA, que permite que as pessoas enviem as suas memórias, que são transformadas num "avatar de história de vida" que pode ser comunicado por amigos e familiares.

Ao contrário de um álbum de fotos empoeirado ou de um perfil adormecido no Facebook, é um método de arquivar uma parte de nós mesmos ou daqueles que amamos, que pode ser realmente trazida de volta à vida.

CEO e cofundador da HereAfter AI, James Vlahos HereAfter AI

Imortalidade digital

A perda é uma das experiências humanas mais difíceis de ultrapassar e lidar com ela tornou-se ainda mais complexo numa era digital da preservação: fragmentos de conversas no WhatsApp, imagens do Instagram, tweets e memórias do Facebook.

Para alguns, poder revisitar os arquivos on-line daqueles que perderam é reconfortante.

Em 2021, uma escritora chamada Sherri Turner tornou-se viral depois de twittar sobre a experiência de ver a casa da sua mãe no Google Maps Street View, recuando no tempo até 2009: "Há uma luz no seu quarto. Ainda é a casa dela, ela ainda está viva ".

Outros testaram uma tecnologia mais avançada na tentativa de devolver a vida à pessoa amada, como o escritor freelancer Joshua Barbeau, que, conforme documentado por um artigo do San Francisco Chronicle, em 2021, treinou um chatbot de inteligência artificial num site chamado Project December para personificar a sua falecida noiva, Jessica.

"Nós compartilhamos muito sobre nós mesmos nas redes sociais, mas geralmente são fragmentos muito específicos, não é o mesmo que a pessoa sentar-se com o seu biógrafo pessoal, voltando realmente à sua vida e partilhando o que a transformou na pessoa que é", disse Vlahos à Euronews Next.

Em vez de usar a pegada digital que as pessoas deixam para trás - e todos os dilemas éticos que isso gera - o modelo da HereAfter AI depende apenas do consentimento dos utilizadores, que devem optar por ser entrevistados e podem escolher com quem compartilhar o seu "avatar de história de vida".

"Na nossa aplicação, queremos que tudo seja preciso e verdadeiro. Não podemos permitir que a inteligência artificial invente coisas que não sejam verdadeiras sobre a pessoa original, porque isso pode ser uma experiência horrível e enganosa para os familiares mais tarde, ", disse Vlahos.