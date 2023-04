Rússia considera levantar proibição do Twitter

De euronews

A Rússia está a considerar suspender a proibição do Twitter depois de a rede social ter restabelecido o acesso a contas estatais russas. A proibição tinha sido imposta antes de Elon Musk ter assumido o controlo do Twitter. Mas desde sexta-feira os utilizadores podem mais uma vez pesquisar as contas do Kremlin e dos ministérios russos da Defesa e dos Negócios Estrangeiros.

Reagindo ao desenvolvimento, um deputado russo do Comité de Política de Informação da Duma pediu à entidade reguladora dos media no país que considere o fim da proibição do Twitter. O apelo foi apoiado pela ONG russa Internet Safety League.

Entretanto, a BBC queixou-se ao Twitter pelo facto de a sua conta principal ter sido rotulada como 'media financiado pelo governo'. A emissora insiste que é financiada pelo público e independente do governo.

Em resposta, Elon Musk terá enviado um e-mail à BBC a dizer que todas as os media têm algum nível de parcialidade, mas que via a empresa como 'uma das menos tendenciosas'.