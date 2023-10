Nobel da Física: O mundo dos eletrões revelado por três cientistas

De Euronews

Três investigadores foram distinguidos pelos avanços na deslocação de eletrões na unidade de tempo do attossegundo

PUBLICIDADE

Eletrões que se deslocam nos átomos e moléculas a uma velocidade inimaginável, pelo menos até agora.

Foram os avanços na ordem dos attossegundos, a mais reduzida fração de segundo, que deram a três cientistas o Prémio Nobel da Física: a franco-sueca Anne L'Huillier, o francês Pierre Agostini e o austro-húngaro Ferenc Krausz.

"O Prémio Nobel da Física este ano assenta na ciência numa escala de tempo de attossegundos. O que vemos aqui é a relação do attossegundo com o segundo - que é aproximadamente de um batimento cardíaco. O rácio de um segundo para um attossegundo é o mesmo como se fosse a idade do universo condensada num segundo. Estamos agora num mundo de eletrões", Mats Larsson, do Comité Nobel para a Física.

A deslocação ou transferência de energia dos eletrões são agora medidas nesta unidade de tempo, através de impulsos de luz ultrarrápidos concebidos pelos três investigadores.