Uso do smartphone pelos adolescentes associado à ansiedade, depressão e insónia

De Euronews com AP

Dois novos estudos revelaram que a utilização problemática do smartphone pelos adolescentes está associada à ansiedade, depressão e insónia.

De acordo com dois novos estudos realizados em escolas do Reino Unido, os adolescentes que relatam uma utilização problemática do smartphone têm maior probabilidade de sofrer de ansiedade, depressão ou insónia.

Os investigadores do King's College London recolheram as respostas de 657 adolescentes com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos num estudo, e de 69 crianças com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos durante quatro semanas no outro.

Segundo os investigadores, cerca de 18,7% dos jovens entre os 16 e os 18 anos e cerca de 14,5% dos jovens entre os 13 e os 16 anos declararam uma utilização problemática do smartphone.

"A utilização problemática do smartphone é uma construção que os investigadores criaram para descrever um padrão de utilização do smartphone, que partilha algumas semelhanças com a forma como outras pessoas falam dos seus vícios comportamentais, como o problema do jogo", disse o coautor do estudo, Dr. Nicola Kalk, do King's College de Londres, à Associated Press.

"Assim, as características que partilham estão sujeitas à perda de controlo sobre a utilização, à primazia do smartphone na sua vida, de modo a que passem o tempo no smartphone em detrimento de outras atividades significativas ou do sono, que continuem a fazê-lo apesar da consciência das desvantagens, que sintam uma verdadeira sensação de disforia ou angústia se não puderem estar perto do smartphone ou utilizá-lo, e que estejam a gastar cada vez mais tempo no smartphone para obter a mesma recompensa", acrescentou.

Um dos estudos, publicado na revista Ata Paediatrica, concluiu que os jovens entre os 16 e os 18 anos que relataram uma utilização problemática do smartphone tinham duas vezes mais probabilidades de sofrer de ansiedade e três vezes mais probabilidades de sofrer de depressão, em comparação com os que não tinham uma utilização problemática.

O outro estudo, publicado na revista BMJ Mental Health, concluiu que quase metade dos adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos com uma utilização problemática relataram ansiedade e mais de metade relataram sintomas de depressão.

"Descobrimos que a utilização problemática do smartphone estava associada à ansiedade, depressão e insónia em dois grupos etários distintos de adolescentes, utilizando dois métodos de investigação diferentes", afirmou Ben Carter, professor de estatística médica no King's College London e primeiro autor de ambos os estudos, em comunicado.

"Ao revelar a ligação entre a utilização problemática de smartphones e uma saúde mental mais precária, e ao demonstrar que os jovens estão conscientes deste problema e estão ansiosos por gerir a sua utilização, estes estudos realçam a necessidade de intervenções baseadas em provas para ajudar os adolescentes que lutam com comportamentos difíceis em torno da utilização de smartphones", acrescentou.

Foi feita uma distinção entre utilização problemática e tempo de ecrã.

O número de minutos passados ao telemóvel não foi associado a ansiedade ou depressão em adolescentes mais velhos, mas foi associado a insónias.

Embora seja menos grave do que a dependência, os autores dizem que um dia poderá haver provas suficientes para que os médicos reconheçam a utilização problemática do smartphone como uma dependência.

Quanto à forma de travar a utilização de smartphones pelos adolescentes, Kalk recomenda que os pais se sentem com os filhos para discutir o assunto e desenvolvam em conjunto hábitos de utilização saudáveis em casa.

Ambos os estudos concluíram que os adolescentes querem passar menos tempo ao telemóvel e a maioria referiu ter tentado limitar a sua utilização.

"A boa notícia é que os adolescentes são reflexivos e perspicazes sobre o seu uso - eles entendem que os smartphones trazem desvantagens, bem como benefícios", disse Kalk.