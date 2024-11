Pela primeira vez, a Ucrânia está a disparar mísseis de fabrico estrangeiro diretamente para território russo. Vejamos o que estas armas conseguem fazer.

A Ucrânia terá começado a utilizar pela primeira vez mísseis de fabrico americano e britânico diretamente contra alvos em solo russo.

Na quinta-feira, o Ministério da Defesa russo confirmou no Telegram que tinhaabatidoalguns dos primeiros mísseis de longo alcance de fabrico estrangeiro disparados diretamente contra o seu território: dois mísseis de cruzeiro Storm Shadow de fabrico britânico e seis sistemas de mísseis táticos do exército (ATACMS) de fabrico americano lançados por um sistema de foguetes de artilharia de grande mobilidade (HIMARS).

No início desta semana,a imprensa internacional afirmou que a Ucrânia disparou mísseis ATACMS fornecidos pelos EUA contra uma instalação militar na cidade russa de Bryansk, 379 quilómetros a sudoeste de Moscovo.

Até estes ataques, o Storm Shadow e o ATACMS lançado do solo eram apenas utilizados pela Ucrânia para efetuar ataques pontuais contra instalações militares e infraestruturas estratégicas dentro dos territórios ocupados pela Rússia, mas não diretamente em solo russo, de acordo com a Associated Press.**

A decisão da Ucrânia de disparar pela primeira vez mísseis de longo alcance de fabrico estrangeiro, no momento em que o país assinala 1000 dias de guerra, surge depois de ter sido noticiado que o presidente dos EUA, Joe Biden, deu luz verde ao seu lançamento diretamente em território russo durante o fim de semana.

Analisámos mais de perto estes mísseis de longo alcance e o que podem significar para o resultado da guerra em curso.

O que é que estas armas podem fazer?

O Storm Shadow, conhecido como Scalp pelos franceses, é um míssil anglo-francês de longo alcance que pesa 1300 quilogramas e tem um alcance máximo de 250 km.

O fabricante de armas MBDA descreve o míssil como oferecendo um ataque de alta precisão de dia ou de noite, porque o seu sistema de navegação combina GPS, sistemas de orientação a bordo e mapeamento do terreno para encontrar o seu alvo.

O Storm Shadow desce após o lançamento para o que a MBDA diz ser uma "altitude que envolve o terreno", tornando-o difícil de detetar.

Assim que se aproxima do alvo, um dispositivo de infravermelhos a bordo faz corresponder uma imagem do alvo pretendido com imagens armazenadas no computador de bordo para garantir um tiro preciso, disse a MBDA.

De acordo com o fabricante MBDA, a ogiva do míssil tem uma primeira carga que lhe permite penetrar num bunker ou limpar o solo. O míssil liberta então uma espoleta de atraso para controlar a detonação da ogiva principal.

Os mísseis Storm Shadow já foram utilizados em 2003 pelas forças aéreas francesas e italianas em conflitos como a Guerra do Golfo, o Iraque e a Líbia.

Segundo a AP, os mísseis ATACMS autorizados pela administração Biden têm pouco menos de quatro metros de comprimento e possuem um sistema de orientação GPS na ogiva. Estes mísseis têm munições de fragmentação que, quando disparadas, libertam centenas de bombas em vez de uma única ogiva.

Um responsável norte-americano disse à AP que os mísseis entregues à Ucrânia têm um alcance máximo de 160 km, enquanto os fabricados pela Lockheed Martin podem ter até 300 km.

O sistema ATACMS pode atingir alvos "muito além" do alcance de outros canhões, foguetes ou mísseis militares, segundo a Lockheed Martin.

Os mísseis são lançados a partir do sistema de lançamento HIMARS, que pode transportar um conjunto de seis mísseis.

Não se sabe se a Ucrânia ficará limitada à frequência com que pode utilizar o sistema de mísseis ATACMS.

Porque é que os EUA estavam relutantes em que a Ucrânia utilizasse estas armas na Rússia?

Desde a escalada inicial em 2022, a Ucrânia tem feito lobby junto dos seus aliados para que lhe seja permitido utilizar armas avançadas em território russo. O objetivo é reduzir as capacidades de Moscovo antes de as tropas chegarem à linha da frente.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tem tido vários graus de sucesso nesta pressão, com o Reino Unido a permitir que Kiev lançasse mísseis em território russo no início deste ano.

Ben Wallace, o então ministro da Defesa do Reino Unido, afirmou na altura que o lançamento era uma resposta calibrada e proporcional à escalada da guerra na Ucrânia por parte da Rússia.

Para impor custos à Rússia, a Ucrânia precisaria de grandes reservas de ATACMS, que não tem e não receberá porque os fornecimentos dos Estados Unidos são limitados. Jennifer Kavanagh Diretora de Análise Militar, Defense Priorities

O presidente francês Emmanuel Macron disse em maio que também estava aberto à possibilidade de a Ucrânia utilizar os seus mísseis de longo alcance em solo russo.

Mas, mesmo assim, a administração Biden adiou a concessão da autorização porque tem sido cautelosa em apoiar uma escalada que poderia levar os EUA e a NATO a um conflito direto com a Rússia.

Jennifer Kavanagh, diretora de análise militar da Defense Priorities, disse que a decisão dos EUA não alteraria o curso da guerra.

"Para impor custos à Rússia, a Ucrânia precisaria de grandes stocks de ATACMS, que não tem e não receberá porque os fornecimentos dos Estados Unidos são limitados", disse à AP.

"Para além disso, o maior obstáculo que a Ucrânia enfrenta é a falta de pessoal treinado e preparado, um desafio que nem os Estados Unidos nem os seus aliados europeus podem resolver e que todas as armas do mundo não conseguirão ultrapassar", acrescentou.

Com a decisão de Biden, é apenas a segunda vez que os EUA permitem que as suas armas sejam utilizadas em território russo.

Em maio, Biden autorizou Kiev a utilizar o armamento fornecido pelos EUA para ataques limitados do outro lado da fronteira, na região de Kharkiv, quando a ofensiva russa ameaçava reduzir as forças ucranianas.