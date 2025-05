Que alvos pode a Ucrânia atingir na Rússia após o levantamento das restrições aos mísseis ATACMS?

PUBLICIDADE

Quase mil dias depois de a Rússia ter iniciado a invasão em grande escala da Ucrânia, Washington terá autorizado a utilização de ATACMS fornecidos pelos EUA para os ataques nas profundezas do território da Rússia. Que diferença poderá fazer e que alvos poderão ser atingidos por Kiev?

Os Estados Unidos demoraram cerca de um mês a encontrar uma resposta para o envio de forças norte-coreanas para o campo de batalha na região de Kursk, depois de os serviços secretos ucranianos terem alertado para o facto de Pyongyang ter enviado tropas para a Rússia em meados de outubro.

Alguns dias depois de Kiev ter feito estas afirmações, os EUA e a NATO confirmaram que também tinham provas do envolvimento de tropas norte-coreanas na guerra da Rússia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, condenou a falta de reação do Ocidente, afirmando que estas "primeiras batalhas com a Coreia do Norte abrem um novo capítulo de instabilidade no mundo".

A lista de alvos da Ucrânia

Mesmo antes das primeiras informações sobre o envolvimento de Pyongyang, Kiev pediu a Washington que levantasse as restrições à utilização de armas americanas em território russo.

Há muito tempo que a Ucrânia argumenta que as restrições à utilização de armas de longo alcance, nomeadamente os ATACMS, estão a sufocar o seu esforço de guerra, enquanto Washington afirma que permitir que a Ucrânia atinja o território russo com as suas armas poderia provocar uma escalada do conflito.

Kiev tem aumentado a pressão para levantar a proibição desde a incursão surpresa na região russa de Kursk, no início de agosto. De acordo com as autoridades ucranianas, a lista de locais incluía aeródromos utilizados pelo exército russo para lançar ataques contra centros populacionais em toda a Ucrânia.

Desde então, a Rússia afastou quase todos os seus aviões dos aeródromos dentro do raio de ação dos ATACMS.

O grupo de reflexão do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW na sigla original), com sede em Washington, revelou um mapa com uma lista de todos os possíveis alvos que a Ucrânia poderia atingir.

De acordo com o ISW, pelo menos 245 alvos militares e paramilitares russos estão dentro do alcance dos ATACMS, especificamente na sua variante de 300 quilómetros. Dos 245, existem apenas 16 aeródromos, dos quais a Rússia retirou quase todos os seus aviões.

Quando Kiev iniciou a incursão, a Rússia tinha 11.000 soldados na região de Kursk. Com base nestes cálculos, o grupo de reflexão informou que existem 11 locais de utilização de terrenos militares e 15 estruturas militares e paramilitares de importância conhecida na região fronteiriça da Rússia.

Mas esta lista pode ser muito maior com o destacamento de pessoal norte-coreano e os esforços de Moscovo para empurrar as tropas ucranianas para fora da região de Kursk.

De acordo com as últimas estimativas, Moscovo já reuniu cinco vezes mais pessoal, incluindo forças norte-coreanas, para levar a cabo um ataque às posições ucranianas.

Cerca de 50.000 soldados russos e norte-coreanos deverão participar na ofensiva.

Entretanto, Zelenskyy disse: "Os nossos homens estão a reter (...) 50.000 efetivos do exército ocupante que, devido à operação de Kursk, não podem ser destacados para outras direções ofensivas russas no nosso território".

Isto pode indicar que existem agora mais alvos possíveis para a Ucrânia atacar na região de Kursk, mesmo que as restrições tenham sido levantadas apenas para esta área.