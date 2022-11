O Blues e a alma do Delta do Mississippi

O Delta do Mississippi é o local de nascimento dos Blues e o lar do Movimento dos Direitos Civis.

Um artista sinónimo do Blues é a lenda musical B.B. King, que nasceu na região e ensinou a realidade da vida na planície ao mundo através das suas letras.

O estilo de vida Mississippi, que moldou o Blues, está também intrinsecamente ligado ao Movimento dos Direitos Civis: "A música Blues é um dos cenários básicos dos direitos civis", diz Alphonso Sanders, o director reformado do estúdio de gravação B.B. King. "Os direitos civis em si foram sempre um verso subjacente à própria música", acrescenta.

A música Blues é um dos cenários básicos dos Direitos Civis. Alphonso Sanders Diretor (reformado) do estúdio de gravação B.B. King

A luta pelos direitos civis e a vida e carreira do King são contadas no Museu B.B. King e no Centro Interpretativo do Delta através de exposições visuais e áudio, incluindo peças de coleção inestimáveis. A história do músico está impregnada com a alma desta região única do sul dos EUA.

"Experimente o que o próprio Delta representa", diz Sanders, "porque foi aqui que B.B. King cresceu".

Museu B.B. King e Centro Interpretativo do Delta Euronews

Locais de música que põem o Blues no mapa

Os locais de música ao vivo são parte integrante da cultura do Blues do Mississippi e clubes como o Ground Zero Blues Club em Clarksdale mantêm vivo este espírito.

"Tornou-se um lugar onde as pessoas querem vir e experimentar música num ambiente muito autêntico", diz Eric Meier, coproprietário do local.

O Ground Zero Blues Club celebra o talento do Blues contemporâneo num ambiente íntimo. O espaço está sempre lotado aos fins de semana e atrai multidões internacionais de fãs de Blues. "Há aqui muita história", acrescenta Meier.

Ground Zero Blues Club Euronews

Emmett Till: o assassinato que desencadeou um movimento

Um dos momentos mais sombrios da história do Mississippi é o linchamento do adolescente Emmett Till.

Till tinha 14 anos quando foi brutalmente assassinado por racistas que mais tarde foram todos exonerados pelos tribunais do Mississippi. Estes acontecimentos chocaram o mundo e são considerados um ponto de viragem no Movimento pelos Direitos Civis.

A cidade de Sumner, no Mississippi acolhe hoje o Centro Interpretativo Emmett Till, que tem como objetivo proporcionar às pessoas um sentido de história através da experiência.

"Nada bate ou substitui o facto de ter a oportunidade de passar tempo real em espaços de precedência histórica", diz Benjamin Saulsberry, Director de Educação do Museu e Engajamento Público.

O Delta do Mississippi é certamente um lugar tocado por acontecimentos históricos, que moldou a política, e tem uma cultura rica. Vale bem a pena uma visita.