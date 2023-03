Porque razão andam os canais de Veneza com pouca água?

Veneza tem feito as manchetes devido aos níveis excecionalmente baixos da água nos canais da cidade.

As mudanças climáticas têm sido apontadas como a causa da falta de água nos canais, mas a realidade é mais complexa.

Sou um dos muitos residentes de Veneza que se sentem frustrados com a desinformação. Por isso, estou aqui para esclarecer o assunto.

Os níveis baixos de água são um fenómeno anual aqui, e estão apenas indiretamente relacionados com a seca que atinge muitas áreas da Europa.

Se marcou uma visita a Veneza durante este período, poderá estar preocupado com a forma como os canais secos irão afetar as suas férias.

Como alguém que já experimentou este fenómeno muitas vezes, eis como se preparar para a sua viagem e as formas fáceis de navegar nas águas baixas.

O que está a causar os canais secos em Veneza?

Durante Janeiro e Fevereiro, há normalmente um período de alguns dias em que os níveis da água dos canais de Veneza baixam.

A ocorrência é conhecida como 'bassa marea' ou 'acqua bassa', o que significa maré baixa ou água baixa.

É o oposto de 'acqua alta', um termo que se refere a marés altas que no passado causaram graves danos à cidade.

'Acqua bassa' refere-se a quando os níveis de água são mais de 50cminferiores à média devido a uma maré lunar anormalmente baixa que coincide com um período de alta pressão atmosférica.

Quando isto acontece, alguns canais secundários são drenados de água, revelando o leito lamacento.

A Itália está atualmente a atravessar por um período prolongado de alta pressão atmosférica que está a prolongar o fenómeno da maré baixa.

A pressão atmosférica alta é também responsável pela seca que afeta outras regiões do país.

Como é que os baixos níveis de água vão afetar as minhas férias em Veneza?

A maré baixa raramente dificulta a vida diária em Veneza, quer se trate de apanhar o autocarro aquático para o trabalho ou de obter entregas por barco.

Isto deve-se em parte ao facto da maré baixa depender das marés, que mudam a cada 6 horas e meia. Isto significa que alguns canais só estão muito secos cerca de duas vezes por dia; nas horas de maré cheia, normalmente parecem completamente normais.

Mas se as suas férias coincidirem com o fenómeno, há algumas coisas que pode planear por via das dúvidas.

Os autocarros e táxis aquáticos são afetados pelos baixos níveis de água?

Os autocarros de água, conhecidos como 'vaporetti', e os táxis não são geralmente afetados durante as marés baixas. Ocasionalmente, um autocarro de água pode ser redirecionado pelo Grande Canal, que nunca é demasiado baixo para navegar, mas o serviço continua a funcionar normalmente.

Quanto aos táxis aquáticos, "na pior das hipóteses, pode ter de o ir buscar ou deixar num local que estará a 30 segundos de distância de onde está ou quer ir", diz Sebastian Fagarazzi, co-fundador do website de conselhos de viagem Venezia Autentica.

Posso chegar ao meu hotel de barco quando há maré baixa?

Se está a planear chegar de táxi aquático ou barco privado à entrada do canal onde fica o seu hotel, a maior parte das vezes não deverá ter problemas.

Mas se por acaso tiver reservado uma propriedade num canal muito raso e a sua chegada coincidir com as duas horas de maré baixa, o seu táxi irá simplesmente escolher um percurso alternativo e poderá ter de caminhar um minuto ou mais até à entrada do lado da rua.

Posso fazer um passeio de gôndola quando os canais estão secos?

"Quando as marés estão muito baixas, as gôndolas de estação de gôndolas específica no distrito de San Polo podem não poder trabalhar durante cerca de duas horas", explica Faragazzi.

"Quando isso acontece, pode encontrar uma gôndola diferente num dos muitos outros locais em Veneza ou voltar duas horas mais tarde".

Em suma, é muito fácil fazer um passeio de gôndola ou de barco, mesmo durante a maré baixa.

Como posso saber quando haverá maré baixa?

"Em Veneza, muitos habitantes locais utilizam o aplicativo 'Hi!tide Veneza', que mostra previsões de marés", diz o especialista do turismo em Veneza.

"Como o nome indica, o que preocupa os habitantes locais são as marés altas, porque as marés baixas desempenham realmente um papel marginal em Veneza".

Quais são as vantagens de visitar Veneza durante a época da marébaixa**?**

Para além de terem um reduzido efeito adverso nas suas férias, as marés baixas podem ser interessantes de testemunhar.

"Uma coisa maravilhosa sobre as marés baixas é que permite ver decorações no lado dos palácios e margens que de outra forma se escondem à medida que a maré média foi aumentando ao longo dos séculos", diz Faragazzi.

Mostra também o impacto mais subtil das ondas causadas pela passagem de barcos a motor que danificam as paredes dos palácios centenários.