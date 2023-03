Febre da dengue: Turistas em Ibiza devem ficar preocupados?

As autoridades de saúde de Ibiza pediram aos turistas para estarem atentos aos sintomas da dengue.

A Ilha sofreu vários surtos do vírus transmitido por mosquitos entre maio e novembro do ano passado, e existe um risco "moderado" de que os turistas o possam apanhar este verão,

Quais são os sintomas a ter em conta - e como é que se pode proteger?

Quantos turistas apanharam dengue em Ibiza no ano passado?

A dengue é transmitida por mosquitos infetados por um vírus. A doença é comum em áreas com climas quentes e húmidos - ambientes em que os mosquitos prosperam.

Não é contagioso e, por isso, não pode ser espalhado de pessoa para pessoa. No entanto, uma pessoa que sofre do vírus pode infetar mosquitos, que por sua vez o espalham ainda mais.

Seis turistas alemães apanharam o vírus em Ibiza entre maio e novembro do ano passado. Uma mulher de 27 anos, a sua companheira, e a sua filha de 13 meses, contraíram o vírus em agosto de 2022. Outra família - uma mulher de 37 anos, o seu parceiro, e o seu filho de nove anos - são suspeitos de terem contraído o vírus na mesma cidade, em outubro de 2022.

O risco de contrair o vírus é atualmente "baixo", mas irá aumentar para "moderado" durante o Verão.

"Um dos potenciais vetores da dengue é o mosquito Aedes albopictus, presente no Mediterrâneo espanhol e nas Ilhas Baleares e também em algumas zonas do interior e norte do país", disse um porta-voz do Ministério da Saúde espanhol.

"Após terem tomado conhecimento dos casos, as autoridades das Ilhas Baleares planearam ações como a vigilância pertinente e o controlo vetorial e também a comunicação e informação ao público, a realizar antes e durante o início da época de atividade vetorial".

Ibiza Canva

Quais são os sintomas da febre da Dengue?

Cerca de 100 milhões de casos de dengue ocorrem todos os anos. Até três quartos das pessoas que contraem a febre eram assintomáticas.

As pessoas que adoecem podem apresentar sintomas ligeiros ou graves, incluindo febre, náuseas e vómitos, e uma erupção cutânea. Dores nas articulações, ossos, músculos e atrás dos olhos são também sinais de alerta. Os sintomas começam entre quatro a 10 dias após a picada do mosquito. Se suspeitar que tem o vírus, consulte um médico o mais cedo possível.

Embora a maioria das pessoas recupere sem tratamento após cerca de uma semana, cerca de uma em cada 20 pessoas apresenta sintomas graves e deve ir imediatamente para a sala de emergência. O risco é elevado para aqueles que foram anteriormente infetados com o vírus.

Dor de barriga, vómitos e hemorragia do nariz ou das gengivas são sintomas de dengue grave.

Como se pode proteger da dengue?

Existe uma vacina contra a dengue aprovada para na União Europeia, mas só é recomendada para quem que já teve o vírus uma vez.

A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar ser picado por um mosquito. Usar roupa de manga comprida, usar repelente, e dormir debaixo de uma rede mosquiteira.

Onde se encontra a febre de Dengue na Europa?

A dengue é muito comum em áreas tropicais e subtropicais - mas relativamente rara na Europa.

Durante os meses de verão, tem sido encontrada nos seguintes países europeus:

- Croácia

- França

- Itália

- Espanha

- Portugal Continental e Madeira

À medida que aumentam as alterações climáticas no globo, é provável que o vírus se propague para norte.