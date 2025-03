Londres pondera taxa turística. Eis o que poderá significar para os visitantes

As autoridades britânicas estimam que um imposto turístico de 5% poderia gerar 285 milhões de euros por ano para a cidade de Londres.

Barcelona, Berlim, Paris, Praga e Veneza. Em breve, Londres poderá juntar-se à lista crescente de cidades europeias que cobram uma taxa aos turistas.

Ao discursar numa das 10 assembleias anuais do Mayor's Question Time de Londres, esta semana, o presidente da Câmara Municipal, Sadiq Khan, manifestou o seu apoio a uma taxa sobre os visitantes da capital do Reino Unido. Os turistas "não se importam de pagar alguns euros extra" para passar férias noutro lugar, explicou.

Mas, embora algumas cidades europeias tenham implementado com sucesso taxas turísticas, o seu impacto nem sempre tem sido claro. Alguns argumentam que são essenciais para manter as infra-estruturas turísticas, mas outros receiam que possam dissuadir os visitantes a longo prazo.

Poderá uma taxa turística em Londres encontrar o equilíbrio certo?

Quanto é que as taxas turísticas geram - e para onde vai o dinheiro?

Em toda a Europa, as taxas turísticas tornaram-se uma fonte popular de angariação de fundos para as cidades que lutam para gerir o excesso de turismo e pagar os serviços públicos.

EmBarcelona, por exemplo, os visitantes pagam atualmente até 4 euros por noite, para além de um imposto regional. Estas pesadas taxas geram muito dinheiro para a cidade - até 100 milhões de euros por ano - que se destinam à manutenção das infra-estruturas, à melhoria dos transportes públicos e à preservação de locais históricos.

Paris cobra aos visitantes até quase 16 euros por noite para ficarem nos seus hotéis mais caros, gerando milhões de euros todos os anos para apoiar projectos culturais e melhoramentos urbanos.

Se Londres seguir o exemplo, uma taxa poderá angariar somas significativas. As estimativas oficiais sugerem que um imposto de 5 por cento sobre as dormidas poderia gerar cerca de 240 milhões de libras (285 milhões de euros) por ano.

Embora não tenham sido delineados planos formais, Khan afirmou que o dinheiro iria apoiar os sectores do turismo e da hotelaria.

"A minha promessa aos hotéis e aos AirBnbs, etc., é que o dinheiro será utilizado para melhorar o ambiente em redor, para encorajar mais turistas", afirmou.

Poderá uma taxa turística em Londres prejudicar o sector da hotelaria?

À medida que as taxas continuam a aumentar, os críticos têm questionado o seu impacto.

Em fevereiro, a Associação de Hotéis de Barcelona disse aos meios de comunicação locais que a taxa cada vez maior - em 2025, uma estadia numhotel de cinco estrelas poderia custar mais 15 euros por noite, mais IVA - equivalia à "asfixia fiscal" de um dos sectores mais importantes da cidade.

Este ano,Veneza vai duplicar o imposto sobre as excursões e os visitantes de curta duração, de 5 para 10 euros. Embora o imposto tenha rendido à cidade 2,2 milhões de euros em 2024, as autoridades observaram que pouco fez para dissuadir o tipo de turismo que entupiu os espaços públicos da cidade e espremeu os habitantes locais.

No início deste ano, empresas de todo oPaís de Gales fecharam as portas no dia de São David para protestar contra uma proposta de imposto. Os opositores argumentaram que este imposto tornaria o País de Gales menos competitivo, numa altura em que as empresas dependentes do turismo ainda estavam a recuperar das perdas causadas pela pandemia.

Em Londres, onde os preços dos hotéis já se encontram entre os mais elevados da Europa, a introdução de uma taxa adicional poderá ser um ponto de discórdia. Com o turismo a pairar um pouco acima dos níveis pré-pandémicos - a VisitBritain estimou 41,2 milhões de visitas em 2024, um aumento de apenas 1% em relação a 2019 - alguns temem que um imposto possa desencorajar os viajantes preocupados com o orçamento.

O grupo profissional de turismo UKHospitality disse ao jornal britânico The Standard que impostos adicionais seriam "extremamente prejudiciais".

Irá Londres juntar-se às cidades que cobram impostos?

O ano passado, na Europa, foi marcado por uma procissão de protestos contra o turismo. DeAmesterdão às Ilhas Canárias, passando pela Grécia, os habitantes locais saíram à rua para manifestar a sua frustração face ao aumento incessante do número de visitantes e ao impacto que a indústria teve na habitação, nos cuidados de saúde e noutros serviços públicos.

Os impostos sobre o turismo ainda não conseguiram travar a maré de visitantes, mas geraram milhões para as cidades que lutam para os controlar. Com os principais destinos europeus já a lucrar com estas taxas, a imposição de Londres pode parecer inevitável.

Mas o seu sucesso pode depender da forma como é apresentada - como uma ferramenta necessária para apoiar as infra-estruturas locais ou como um custo adicional indesejado para os viajantes.

À medida que o debate se desenrola, uma coisa parece certa: a conversa em torno da economia do turismo de Londres centra-se em mais do que "alguns euros extra".