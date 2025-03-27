Vídeo. Legoland Windsor revela renovação da Miniland Londres

O Legoland Windsor transformou a atração Miniland Londres, que se localiza dentro do parque temático, com sete novos modelos construídos a partir de mais de dois milhões de peças de Lego.
A atração renovada apresenta um Gherkin redesenhado, três arranha-céus de Canary Wharf e uma nova adição: a 122 Leadenhall Street, conhecida como Cheesegrater.
O modelo Cheesegrater tem 5,4 metros de altura e levou 1.162 horas a ser construído. O One Canada Square, o edifício mais alto, atinge os 5,5 metros. Uma equipa do Reino Unido e da Malásia passou 10.800 horas no projeto, elevando o total de peças da Miniland para 51 milhões.
Para celebrar, o Legoland está a realizar um concurso para crianças dos 5 aos 12 anos, onde estas se podem tornar no primeiro "Prefeito" de Miniland e ter a sua criação exposta este verão.