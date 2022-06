no comment

Vários homens a cavalo participam na Cavalhada, uma festa tradicional, na cidade Mateus Leme, localizada a sudeste do Estado de Minas Gerais.

Esta festa tem origem nos torneios de cavaleiros da Idade Média e chegou ao Brasil, vinda de Portugal, no final do século XVI. A Cavalhada representa a luta entre mouros e cristãos. Os brasileiros vivem esta encenação com muita emoção.

"Nós respiramos a Cavalhada, ficamos doidos o ano inteiro para chegar a esta época, para começar os ensaios e para prepararmos o cavalo. Acertamos o cavalo no dia a dia, para quando chegar lá estar pronto para correr a Cavalhada", disse Gilberto Lúcio de Faria.