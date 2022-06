no comment

O incêndio na serra de la Culebra ou da Coroa, perto de Zamora, em Espanha, agravou-se este sábado devido a onda de calor que está a assolar Espanha e o muito vento que se fez sentir.

Portugal está a ajudar o país vizinho com um dispositivos de 13 veículos e 39 operacionais, incluindo 13 elementos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Até este sábado já tinha sido consumidos pelo fogo mais de 20 mil hectares, sobretudo floresta, numa região que faz fronteira com o distrito português de Bragança.

"Neste momento, não" há perigo que o incêndio alastre para Portugal, assegurava este sábado à tarde fonte do fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

De acordo com a agência Efe, o incêndio na província espanhola, que faz fronteira com o distrito de Bragança, chegou a obrigar à evacuação de 14 povoações, que contam com um total de 1.700 habitantes.

Entretanto, das 14 povoações evacuadas, os habitantes de sete puderam regressar às suas casas: Boya, Cabañas de Aliste, La Torre de Aliste, Mahíde, Palazuelo de las Cuevas, Pobladura de Aliste e San Pedro de las Herrerías.