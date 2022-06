As inundações no Bangladesh continuaram a causar estragos esta segunda-feira com as autoridades a lutar para transportar água potável e alimentos secos para abrigos de inundação através das vastas regiões do norte e nordeste do país.

Mais de uma dúzia de pessoas morreram em todo o país desde o início das monções na semana passada, afirmaram as autoridades.

O governo chamou soldados na sexta-feira para ajudar a evacuar as zonas mais atingidas.

A agência United News of Bangladesh noticiou que um ministro júnior disse que até 100.000 pessoas foram retiradas dos distritos mais atingidos de Sunamganj e Sylhet, e que cerca de 4 milhões de pessoas foram abandonadas na área.

Na última declaração de domingo o Centro de Previsão de Cheias e Alerta, na capital do país, Dhaka, alertou que as inundações nos distritos nordestinos de Sunamganj e Sylhet podem piorar ainda mais nas próximas 24 horas.

O Bangladesh, uma nação de 160 milhões de pessoas, situa-se a baixa altitude e enfrenta anualmente ameaças de catástrofes naturais como inundações e ciclones, que têm vindo a ser agravadas pelas alterações climáticas.