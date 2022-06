A exposição "World of Banksy" está na Capsule Gallery, em Lisboa, com algumas das obras mais icónicas do autor desconhecido mais famoso do mundo. Depois de Paris, Barcelona, ​​Praga, Dubai e Milão, as obras podem ser vistas até 23 de dezembro em Lisboa.

A exposição, que não tem autorização nem aprovação do artista, reúne mais de 50 obras de Banksy, permitindo uma experiência imersiva, até porque será possível apreciar as obras em tamanho real.

A exposição abrange o início de sua carreira, do final da década de 1990 até o presente, e apresenta obras como "Girls and Baloon" e "Sweep It Under The Carpet", além de alguns dos trabalhos menos conhecidos do artista.

Não há na mostra nenhuma obra original. Todas são reproduções feitas por uma equipa de artistas urbanos, também não identificados, contratados por Haziz Vardar, o curador belga desta exposição.

Vardar revelou que se trata de uma equipa de cerca de oito a dez pessoas, dependendo do momento. A maioria deles são franceses, mas há um mexicano, um belga e um alemão e todos estão na mesma situação do Banksy. Não querem dar o nome ."