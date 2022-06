no comment

Ativistas da "Ocean Rebellion" protestaram para assinalar a abertura da Cimeira dos Oceanos organizada pela ONU, em Lisboa. Os ativistas criaram uma campanha, com sereias mortas capturadas nas redes de pesca com o objetivo de "trazer uma mensagem vinda do mar" e apelar aos líderes mundiais para agirem mais rapidamente para salvar os habitantes dos mares e oceanos.