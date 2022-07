no comment

Uma cabra com orelhas em forma de asas e, quem sabe, o sonho de poder voar como o famoso "Dumbo", o elefante voador da Disney.

A cabrita de orelhas gigantes chama-se "Simba", nasceu há um mês e está a tornar-se numa estrela da internet.

Vive em Carachi, no Paquistão, e o dono reclama o recorde mundial de uma especialidade talvez única no mundo. As orelhas de "Simba" medem cerca de 54 centímetros e a cabrita ainda está a crescer.