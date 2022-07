no comment

Cinquenta cadáveres de bósnios mortos no genocídio de Srebrenica, em 1995, chegaram ao centro memorial de Potocari. Os funerais acontecerão na segunfa-feira, dia que marca o 27º aniversário do pior massacre da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Familiares e amigos das vítimas reuniram-se no salão onde foram depositados os caixões.