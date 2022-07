no comment

As filas para comprar pão tornaram-se um hábito em Beirute, a capital do Líbano. Aqui as pessoas esperam horas para receberem um saco de pão.

O Líbano atravessa uma crise económica profunda que dura há anos. O Parlamento libanês aprovou um empréstimo de 150 milhões de dólares do Banco Mundial para a importação de trigo, uma vez que a escassez de pão subvencionado se intensifica no país, de acordo com os "media" locais.

O Líbano importa 80% do trigo da Ucrânia, que está agora a ser devastada pela guerra, desde a invasão da Rússia, a 24 de fevereiro...