Uma tartaruga do Eufrates (rafetus euphraticus) ficou presa na lama e no lodo numa das margens do Rio Tigre, no bairro rural Çiftlik, no distrito central Bağlar, em m Diyarbakır, na Turquia. O animal ficou encalhado entre os campos quando o ribeiro que afluía para o rio secou.

Os populares encontraram a tartaruga exausta, sob o sol abrasador e com com uma mangueira, asseguraram a sua sobrevivência. O animal foi depois levado para o Dicle Wild Animal Rescue and Rehabilitation Centre. A tartaruga do Eufrates, que estava de boa saúde, foi reintroduzida na água pelas equipas nas margens do rio Tigre, o seu habitat natural.