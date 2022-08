Algumas dúzias de ucranianos fazem fila em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, para obterem ajuda alimentar. Os ucranianos correm o risco de serem alvo de fogo de artilharia russa, mas de acordo com um voluntário do governo que distribui ajuda alimentar, "as pessoas não pensam no que pode acontecer porque só querem a sua comida".