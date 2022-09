no comment

Mais de 70 cães participaram este ano no 17.° Surf Dog Surf-A-Thon, uma campanha solidária para angariar fundos para animais domésticos "orfãos" e programas de acolhimento no Centro Animal Helen Woodward.

Os cães surfistas deram o seu melhor dominando as pranchas na crista das ondas na praia de Del Mar, na Califórnia. As manobras foram avaliadas por um júri e o vencedor foi "Petey the Westie".