no comment

A sonda DART, da NASA, colidiu com um asteroide em alta velocidade, na segunda-feira (26 de setembro). A missão para testar a capacidade de alterar a rota de um asteroide, no espaço, que possa potencialmente colocar em risco o planeta Terra.

O impacto ocorreu a 9,6 milhões de quilómetros de distância, com a sonda a embater na pequena rocha espacial a 22.500 km/h. Os cientistas esperavam que o impacto esculpisse uma cratera, lançasse correntes de rochas e detritos no espaço e, mais importante, que alterasse a órbita do asteroide.

Embora o impacto tenha sido imediatamente óbvio - o sinal de rádio da DART cessou abruptamente - levará dias ou mesmo semanas para determinar se a rota do asteroide foi alterada.