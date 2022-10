Instalações de artistas de todo o mundo estão expostas na necrópole das pirâmides de Gizé na segunda edição da exposição Art D'Égypte "Forever is Now". "Este tipo de eventos aproxima as pessoas da arte contemporânea", explicava a escultora egípcia Therese Antoine, autora do Camouflage 1.168: A instalação do Obelisco inacabado. Uma mostra aberta a todos, "mesmo àqueles que não estão familiarizados com a arte", referia a artista.