Em Itália, o governo de extrema-direita de Giorgia Meloni está a recusar um porto seguro a três navios que operam no Mediterrâneo central e que salvaram migrantes em perigo. O executivo está apenas a permitir o desembarque de migrantes vulneráveis.

O Geo Barents, de bandeira norueguesa, dos Médicos Sem Fronteiras, atracou em Catania, na Sicília, no domingo, mas as autoridades só permitiram o desembarque de 357 pessoas. 215 viram a entrada ser-lhes recusada por serem consideradas "não vulneráveis".

Os migrantes que permanecem no navio protestaram contra a decisão do governo italiano e empunharam cartazes com a frase “Ajudem-nos“.

Na mesma situação, encontra-se o navio Humanity 1, da ONG SOS Humanity, de bandeira alemã. 144 pessoas, entre mulheres e menores, foram autorizados a desembarcar em Catania, mas 35 homens adultos continuam a aguardar um desfecho semelhante.

Um terceiro navio, o Ocean Viking, da ONG SOS Méditerranée, de bandeira norueguesa, ainda não conseguiu obter autorização para entrar num porto italiano. As 234 pessoas a bordo aguardam há mais de duas semanas por uma solução, após terem sido resgatadas.

O recente empossado executivo decidiu adotar uma postura muito mais rígida relativamente aos migrantes. O executivo entende que as pessoas resgatadas são da responsabilidade do Estado de onde são oriundos os navios humanitários e defende que, como tal, os migrantes devem ser enviados para esses países.