Uma obra de Banksy voltou a aparecer num edifício, desta vez a decorar as paredes de um prédio bombardeado em Borodyanka, nos arredores de Kiev. Entre os destroços deixados pela guerra veem-se agora crianças a fazer ginástica. A intervenção está a atrair pessoas de várias partes da Ucrânia, muitas das quais com crianças. O artista de rua, cuja identidade é praticamente desconhecida, publicou no Instagram, esta sexta-feira à noite, três imagens da obra, com a legenda "Borodyanka, Ucrânia".