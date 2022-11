As cheias devastadoras no Sul da Austrália não têm fim à vista e para o próximo fim de semana estão previstas novas tempestades e chuva intensa nos estados de Nova Gales do Sul e Vitória, os dois mais fustigados pelas inundações. Milhares de pessoas tiveram já de deixar tudo para trás e não deverão regressar a casa tão cedo. Para ajudar a lidar com a tragédia, chegaram já ao país equipas internacionais especializadas em operações em cenário de cheias, provenientes de Nova Zelândia e Singapura.