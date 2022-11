no comment

Manifestantes tailandeses pró-democracia debateram-se contra a polícia de choque, esta sexta-feira, em Bangkok, onde, simultaneamente, decorria a sessão de abertura da cimeira de líderes da organização de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Os protestantes querem o fim do "governo tirano" da Tailândia. Exigem que o primeiro-ministro, Prayuth Chan-ocha, se afaste do poder. O povo reivindica ainda a libertação de presos políticos e a reforma da lei que penaliza, com até 15 anos de prisão, quem insultar ou difamar a família real tailandesa.

As autoridades policiais dispararam gás lacrimogéneo para dispersar a multidão e detiveram várias pessoas. Os manifestantes pretendem entregar uma carta aos participantes na reunião da APEC, que junta líderes como a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o presidente da China, Xi Jinping.