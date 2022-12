no comment

O Ministério da Defesa da Rússia publicou, este sábado, um vídeo onde afirma que os “cidadãos mobilizados que concluíram os cursos de treino na região de Stavropol” estão a partir para o combate na Ucrânia.

"A cerimónia solene contou com a presença de representantes do centro de formação, clérigos, organizações de veteranos e de patriotas militares e familiares dos mobilizados”, anunciaram as autoridades russas.

Antes da partida, os soldados receberam vestuário, equipamento de combate e armas.

A 28 de outubro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoigu, informou o Presidente Vladimir Putin de que a campanha de mobilização parcial, iniciada a 21 de Setembro, tinha terminado. De acordo com Serguei Choigou, 300 mil pessoas foram convocadas.