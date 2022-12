46 tartarugas africanas foram enviadas do Mónaco para o Senegal, com o objetivo de reforçar a população local desta espécie em vias de extinção. Os répteis nasceram no Museu Oceanográfico do microestado e, esta terça-feira, foram devolvidos ao seu habitat original em África, via Paris.

46 tartarugas africanas foram enviadas do Mónaco para o Senegal, com o objetivo de reforçar a população local desta espécie em vias de extinção. Os répteis nasceram no Museu Oceanográfico do microestado e, esta terça-feira, foram devolvidos ao seu habitat original em África, via Paris. Esta espécie é a maior tartaruga terrestre continental, que pode pesar até 100 quilos e viver até 100 anos.