Bombeiros vestidos de Pai Natal realizam missão de distribuição de presentes pelas crianças internadas no principal hospital pediátrico da capital da Grécia.

Os "soldados da paz" escalaram a fachada do hospital, com ajuda de uma grua e sacos de prendas às costas para as crianças impossibilitadas de deixar os quartos ou as internadas na ala de oncologia do Hospital Agia Sofia, em Atenas.