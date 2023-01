A guerra obriga a celebrar as tradições de outras formas e, em Kiev, as comemorações da tradição pagã da Malanka, que marca o Ano Novo no calendário Juliano, assinalada uma semana depois do Natal ortodoxo, decorreram este ano debaixo de terra.

A guerra obriga a celebrar as tradições de outras formas e, em Kiev, as comemorações da tradição pagã da Malanka, que marca o Ano Novo no calendário Juliano, assinalada uma semana depois do Natal ortodoxo, decorreram este ano debaixo de terra. Cantos e danças foram executados numa estação de metro da capital ucraniana, atualmente usada como abrigo durante os bombardeamentos da aviação russa.