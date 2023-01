Centenas de militantes do partido da oposição, Aliança Democrática, saíram às ruas de Joanesburgo para protestar contra uma crise energética prolongada que tem causado cortes recordes de eletricidade na África do Sul. Os manifestantes reuniram-se no centro da capital financeira da nação mais industrializada de África e marcharam em direção à sede do partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC).

