Milhares de apoiantes do governo cubano marcharam, sexta-feira, pelas ruas de Havana, com torchas acesas e bandeiras nacionais, em homenagem a José Marti. Marti, figura histórica associada à revolução socialista em Cuba, que Fidel Castro liderou há sete décadas, faria 170 anos, no dia 27 de janeiro.