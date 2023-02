no comment

Milhares de mascarados, conhecidos como Kukeri, voltaram a participar no Festival Surva, na Bulgária. Depois de três anos de interrupção, por causa da pandemia, a festa na região de Pernik voltou a juntar milhares de Kukeri, sendo que cerca de 10 mil vieram da Grécia, Roménia, Sérvia, Itália, Eslovénia, Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro e Croácia. Dançaram para afugentar os maus espíritos e celebrar o fim do inverno.