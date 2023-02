De acordo com as tradições do grupo étnico Pa Then, os jovens que participam no festival devem treinar e preparar as oferendas ao Deus do Fogo e ao Deus da Água enquanto adoram durante duas a quatro horas. Mais tarde, uma fogueira de vários metros é ateada e os participantes saltam diretamente para a fogueira.

A dança é extremamente perigosa, por isso técnicas e métodos especiais são ensinados aos participantes por um mago ancião. O ritual retrata o poder do ser humano em tempos de perigo e o poder da crença para lutar contra as forças do mal. Os Pa Then vivem principalmente nas províncias vietnamitas de Tuyen Quang e Ha Giang.