Escolas afegãs retomam as aulas mas de novo sem alunas no secundário e nas universidades

Os estudantes afegãos regressaram este sábado à escola para assistir às primeiras aulas depois de terem perdido o início do novo ano letivo na terça-feira porque o regime talibã, de novo no poder desde agosto de 2021, não ter anunciado a reabertura das escolas.

As alunas femininas continuam impedidas de frequentar as escolas secundárias, o que acontece pelo segundo ano letivo consecutivo. Apenas as estudantes até ao sexto ano podem frequentar as aulas, confirmou o ministro da Educação Habibullah Agha.

Apenas as madrassas, as escolas de ensino islâmico, se mantém abertas a mulheres de todas as idades.