Porcelanas chinesas inspiradas em 1937 para marcar a coroação de Carlos III

Em contagem decrescente para a coroação do Rei Carlos III, na Abadia de Westminster, em Londres, uma olaria histórica no Reino Unido acelerou a produção para corresponder ao aumento da procura de porcelanas chinesas decoradas com referências à nova era da monarquia britânica, em que a Rainha dá lugar ao Rei.