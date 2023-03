Descubra as principais tendências do evento anual de relógios! Quarenta e oito prestigiadas empresas vão apresentar os seus novos relógios em “Watches and Wonders”, permitindo aos profissionais e entusiastas a troca de opiniões sobre os últimos desenvolvimentos do setor.

Pela primeira vez, os eventos “In the City” também estão a ser organizados no coração de Genebra, que irá bater ao ritmo do movimento dos relógios, durante toda a semana.