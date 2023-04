Inundações no leste da Ucrânia

no comment

Mais de 200 casas e uma dúzia de ruas foram inundadas na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia. Uma barragem foi parcialmente destruída devido a um forte nevão, que libertou água para as ruas. Para minimizar as inundações, os funcionários municipais estão a colocar barreiras de cimento e a limpar os canais de água.