Quatro bombeiros morreram e uma dezena ficaram feridos no combate a um incêndio numa fábrica têxtil no sul de Karachi, no no Paquistão. A origem do fogo, deflagrado quarta-feira à noite e que provocou o colapso da estrutura, está a ser investigada. Os bombeiros tinham o fogo praticamente extinto quando o edifício colapsou.