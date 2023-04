Kylian Mbappé revela onde vai jogar na próxima época

O francês Kylian Mbappé assegurou que irá jogar na próxima época no Paris Saint-Germain, com quem renovou no ano passado até junho de 2024.

"O próximo passo? Ganhar a Liga dos Campeões. Onde? No PSG. Já joguei uma final, umas meias finais, uns quartos de final, uns oitavos. Sou parisiense e tenho contrato" afirmou Mbappé em entrevista à France 3.

O agora capitão da seleção francesa, de 24 anos, foi o cabeça de cartaz de um evento de solidariedade promovido pela ONG "Premiers de Cordée" para apoiar o desporto para crianças necessitadas. Mbappé e o irmão Ethan aproveitaram a ocasião para participar num jogo de futebol com algumas crianças perante o entusiasmo de outras na assistência.

"A minha missão é mostrar-lhes que não sou inalcançável, que posso estar aqui com eles e que podemos jogar juntos. Eles são os verdadeiros heróis que combatem verdadeiras batalhas diariamente", disse o craque do PSG e atual vice-campeão do mundo de seleções.